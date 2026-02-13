Patronal eólica pide a la UE invertir en renovables y no “manipular” el mercado eléctrico

Bruselas, 13 feb (EFE).- La patronal europea del sector eólico, WindEurope, rechazó este viernes reabrir el diseño del mercado eléctrico planteado la víspera por los Veintisiete y pidió a la Unión Europea priorizar la inversión en renovables para abaratar los precios de la energía.

«La energía competitiva vendrá de invertir en energías limpias, no de manipular el mercado (…). Revisar el diseño del mercado eléctrico congelaría las inversiones en energía limpia y no haría sino afianzar el principal problema energético de Europa: una dependencia excesiva de importaciones de combustibles fósiles caras, poco fiables y volátiles», declaró WindEurope en un comunicado.

El jueves, los líderes de los países y las instituciones de la UE celebraron una cumbre informal en el castillo medieval de Alden Biesen en el norte de Bélgica para debatir cómo relanzar la competitividad europea.

Algunos líderes, incluidos el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no descartaron revisar de nuevo el diseño del mercado eléctrico, donde el gas suele fijar el precio marginal de la electricidad, también para las renovables.

«La reducción de los precios de la electricidad depende fundamentalmente de aumentar la oferta de energía limpia, con señales de inversión claras impulsadas por el mercado. Lo último que necesita Europa ahora es socavar esas señales de inversión en energías limpias», avisó WindEurope.

Esa asociación empresarial agregó que las intervenciones en el mercado «impulsadas políticamente» en 2022 ante el aumento de los precios del gas y la electricidad tras la invasión de Rusia en Ucrania «paralizaron las inversiones en energía eólica».

«Las inversiones en este sector cayeron a su nivel más bajo desde 2009. Los pedidos de aerogeneradores se desplomaron un 47 % interanual», apuntó WindEurope.

«La pregunta es correcta, pero la respuesta es equivocada. Los líderes europeos debatieron con acierto cómo reducir los precios de la electricidad para garantizar la competitividad industrial de Europa (…). Pero manipular el diseño del mercado de la UE es una mala respuesta», indicó la consejera delegada de WindEurope, Tinne van der Straeten.

La también exministra de Energía de Bélgica por el partido ecologista agregó que «sería profundamente irónico que acabaran congelando las inversiones en energía limpia que Europa necesita para seguir siendo competitiva».

WindEurope cree que, además de incentivar la inversión, la solución pasa por «acordar medidas específicas para alinear la oferta eléctrica con la demanda industrial» y «hacer un mayor uso de los contratos de compraventa de energía (PPA) y de los contratos por diferencia (CfD)», impulsados en la reforma del mercado eléctrico de la UE adoptada en 2024.

«Desbloquean inversiones al minimizar los costes de capital y ofrecen visibilidad a largo plazo sobre los precios», aseguró la patronal de la energía eólica.

El viernes, la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, suavizó el interés del Ejecutivo por reajustar el mercado eléctrico y señaló que Bruselas se concentra en revisar en julio el mercado de comercio de emisiones ETS que grava las emisiones de CO2 de las industrias intensivas en energía. EFE

