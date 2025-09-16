The Swiss voice in the world since 1935

Patronal eléctrica UE reclama a Bruselas un plan para descarbonizar coches de empresa

Bruselas, 16 sep (EFE).- La patronal europea de las compañías eléctricas, Eurelectric, instó hoy a la Comisión Europea a presentar cuanto antes una propuesta legislativa que fije como objetivo que en 2030 el 100 % de los coches de empresa en la Unión Europea sean de cero emisiones.

«La próxima normativa constituye una oportunidad única para estimular la demanda de vehículos eléctricos de batería en las flotas corporativas, fortalecer la industria automovilística de la UE y acelerar la adopción más amplia de la movilidad eléctrica al nutrir el mercado de segunda mano», señaló Eurelectric.

Los vehículos registrados por personas jurídicas representan casi el 60 % de todas las nuevas matriculaciones, recorren el doble de kilómetros que los automóviles particulares y suelen volver al mercado de segunda mano tras apenas tres a cinco años, recordó esa plataforma.

El «lobby» que agrupa alas principales compañías de generación eléctrica quiere que la futura normativa incluya un objetivo del 100 % de adquisiciones de vehículos de cero emisiones para todos los nuevos automóviles corporativos de aquí a 2030.

Eurelectric aboga además por establecer objetivos vinculantes para la compra de furgonetas y vehículos pesados de cero emisiones de aquí a 2030, disposiciones para favorecer la fabricación de esos vehículos en Europa y medidas para apoyar los vehículos con capacidades de carga inteligente y bidireccional.

«Además, la regulación debería alentar a los Estados miembros a introducir incentivos fiscales, que han demostrado ser altamente efectivos para apoyar la transición», agregó la patronal eléctrica, que citó como ejemplo el caso de Bélgica, donde las medidas fiscales «ayudaron a que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos de batería pasara del 22,6 % en la primera mitad de 2023 al 35 % en la primera mitad de 2024». EFE

