Patronal mexicana dice que incremento en impuestos es señal de incertidumbre fiscal

Ciudad de México, 9 sep (EFE).- El incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos corresponde a «señales de incertidumbre fiscal, que pueden desincentivar la inversión» en el país, señaló este martes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

«El aumento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, así como la eliminación de la deducibilidad de la cuota que pagan los bancos al IPAB, representan señales de incertidumbre fiscal que pueden desincentivar inversión, aún cuando no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan el consumo», advirtió la Patronal en un comunicado.

Según el Paquete Económico entregado en la noche del lunes, a casi dos horas del límite legal para su presentación, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, el IEPS a las bebidas saborizadas se duplicará hasta los 3,08 pesos (0,16 dólares) por litro, incluyendo aquellas con endulzantes no calóricos.

En el caso del tabaco, la tasa aumentará de 160 % a 200 %, con un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030 y la incorporación de nuevos productos como las “bolsas de nicotina”.

Además, plantea un impuesto especial de 8 % a los servicios digitales de videojuegos violentos y un alza en el gravamen a las casas de apuestas en línea, que pasará de 30 % a 50 %.

El presupuesto de 2026 contempla ingresos totales por 8,7 billones de pesos (435.000 millones de dólares), de los cuales 5,8 billones de pesos provendrán de la recaudación tributaria, un aumento real de 5,7 % respecto a 2025.

Y prevé que el gasto neto total ascenderá a 10,1 billones de pesos (unos 505.000 millones de dólares), con énfasis en programas sociales y proyectos de infraestructura estratégica.

La Coparmex indicó que el Paquete Económico 2026 propone un gasto total de 10,1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8,7 billones, lo que genera un déficit y un nivel de endeudamiento de 4,1 % del PIB, apenas por debajo del proyectado para 2025.

«Este escenario se basa en supuestos optimistas de crecimiento económico de entre 1,8 % a 2,8 %, que dependerán de las garantías que otorgue el gobierno a la inversión, la seguridad y la certeza jurídica para sostener la recaudación y estabilizar las finanzas públicas», expuso la Patronal mexicana.

El Gobierno de México entregó el lunes a la Cámara de Diputados el paquete económico para 2026, el segundo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que espera un crecimiento del producto interior bruto (PIB) dentro de un rango de entre 1,8 % y 2,3 %, por encima de las proyecciones de los principales organismos internacionales.

Este martes, Sheinbaum defendió en su conferencia de prensa diaria que los incrementos propuestos de impuestos en 2026 a bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos violentos, no se tratan de una medida recaudatoria, sino de salud y de atención a problemas sociales.

Sheinbaum subrayó que estas medidas buscan incentivar hábitos más saludables y enfrentar problemas asociados a la ludopatía, la adicción a la nicotina y el consumo excesivo de azúcar, al tiempo que generan recursos para el sistema de salud. EFE

