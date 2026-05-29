Patronal pesquera europea pide eliminar sistema de cuotas de atún en acuerdos comerciales

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Bruselas, 29 may (EFE).- La patronal de armadores comunitarios Europêche pidió este viernes a las instituciones europeas eliminar el sistema de cuotas para los lomos de atún en todos los acuerdos de libre comercio relacionados con el atún a partir de 2027.

Las cuotas, o el volumen máximo de mercancías que pueden importarse al mercado europeo con aranceles reducidos, «altera de manera fundamental la economía del sector y corre el riesgo de provocar graves distorsiones de la competencia para la flota atunera europea y el sector de la transformación», dijo en un comunicado Xavier Leduc, presidente del Grupo del Atún de Europêche.

Los pescadores europeos se mostraron especialmente preocupados por el acuerdo de comercio firmado entre la Unión Europea (UE) y México el pasado viernes, aunque también advirtieron sobre «las negociaciones con Tailandia, el mayor procesador de atún del mundo, y con Filipinas, otro importante país productor de atún».

Según dijeron, el acuerdo con México «va mucho más allá, al conceder progresivamente un acceso totalmente libre de aranceles al mercado de la UE a los lomos de atún y los productos de atún en conserva mexicanos».

Ello conlleva «el riesgo de generar una presión competitiva directa sobre la flota europea», apuntaron.

Aunque también reconocieron que el acuerdo incluye normas de origen estrictas de «obtención íntegra» del atún, argumentaron que estas no son suficientes para proteger al sector europeo «dado que persisten diferencias importantes en los costes y las normas de producción».

Por su parte, Anne-France Mattlet, directora del Grupo de Atún de Europêche, señaló que «la UE está acelerando la apertura de su mercado a importaciones producidas bajo normas que simplemente no se tolerarían para los operadores europeos», en referencia a cuestiones medioambientales, sociales y controles sanitarios.

Por todo ello piden además a la UE que supervise «de cerca» el impacto del acuerdo con México en el sector atunero para poder garantizar la adopción rápida de medidas de salvaguardia en caso de perturbaciones del mercado.

Asimismo, insistieron en «garantizar controles sanitarios, medioambientales y sociales estrictos para los productos de atún importados», y llamaron a «aclarar las evaluaciones económicas y de sostenibilidad que justificaron la liberalización de los productos de atún».

Finalmente, solicitaron la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo en la pesca a cualquier país que firme un acuerdo comercial con el bloque europeo. EFE

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