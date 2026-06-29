Pausa en las hostilidades entre Irán y EEUU

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Irán y Estados Unidos interrumpieron sus ataques mutuos, según Washington, tras un repunte de las tensiones por la circulación en el estrecho de Ormuz, que la república islámica continúa empeñada en controlar.

Este lunes, representantes de Omán y de la república islámica se reunieron en Mascate para «intercambiar puntos de vista» sobre la «futura gestión» de esa importante vía marítima, anunció la cancillería iraní.

Ambos países habían anunciado la semana pasada la creación de un comité conjunto para alcanzar un acuerdo sobre la administración del estrecho, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Irán lleva semanas diciendo que el funcionamiento de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra, cuando era gratuito, algo a lo que se opone Estados Unidos. Y ha amenazado a los buques que opten por eludir el único itinerario que ha autorizado, el que bordea sus costas.

Acusando a Irán de haber atacado dos barcos la semana pasada, Estados Unidos bombardeó el sábado la república islámica, y Teherán respondió el domingo con ataques contra Kuwait y Baréin, países del Golfo que albergan bases estadounidenses.

Unas hostilidades que pusieron en vilo recientemente el memorando de acuerdo firmado el 17 de junio, destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El domingo, un funcionario estadounidense anunció que «ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán transitar libremente» por el estrecho, y también indicó que hay «conversaciones técnicas (…) programadas para para continuar sobre todas las áreas del memorándum de entendimiento».

– Soberanía de Ormuz en cuestión –

Sin embargo, el funcionario no confirmó los informes de medios de Estados Unidos de una reunión entre iraníes y estadounidenses en Catar el martes para discutir el estrecho de Ormuz.

La diplomacia iraní, en tanto, desmintió que en los próximos días se vaya a celebrar ninguna reunión con representantes de Washington.

Irán y Omán reivindican su soberanía sobre Ormuz y se plantean imponer tasas por utilizarlo, pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que Teherán no ratificó, garantice un derecho de «paso en tránsito» en los estrechos utilizados para la navegación internacional.

El estrecho fue reabierto la semana pasada, tras haber estado cerrado por Irán desde que empezó la guerra el 28 de febrero, con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. El bloqueo afectó gravemente al comercio mundial de hidrocarburos e hizo que los precios del petróleo se dispararan.

Irán insiste en que los barcos que atraviesan el estrecho deben circular por un corredor cercano a sus costas, aunque esta semana decenas de embarcaciones lo hicieron por el lado opuesto del canal, pegadas al litoral de Omán.

El domingo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, reiteró que solo Irán es «responsable» de la gestión del estrecho y advirtió que adoptar medidas distintas «solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz».

– Ataques israelíes en Líbano –

En tanto, Israel continuó sus ataques el domingo en Líbano, pese a la firma el viernes en Washington de un acuerdo marco que apunta a una «paz duradera» entre los dos países.

Sin embargo, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbolá, afirmó el domingo que el acuerdo marco firmado con Israel «no será adoptado», al considerar que no garantiza los derechos de su país.

El movimiento islamista proiraní dijo el lunes en un comunicado que se reservaba el derecho a la autodefensa tras los ataques israelíes en el sur del Líbano.

El acuerdo condiciona la retirada de Israel de las tierras libanesas ocupadas a que Beirut desarme a Hezbolá, grupo respaldado por Irán. Una exigencia de vieja data que Beirut no ha conseguido implementar.

Líbano se vio arrastrado al conflicto a principios de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán, tras el estallido de la guerra contra Teherán.

Teherán insiste en incluir el conflicto en Líbano en el memorándum de entendimiento con Washington.

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