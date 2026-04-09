Pawlikowski, Kore-Eda o Farhadi, competirán por la Palma de Oro de Cannes

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París, 9 abr (EFE).- El polaco Pawel Pawlikowski, el japonés Hirokazu Kore-eda, el iraní Asghar Farhadi o el estadounidense Ira Sachs son algunos de los cineastas que presentarán sus películas en la competición de la 79 edición del Festival de Cannes y que lucharán por la Palma de Oro.

Con un ausencia total de grandes producciones estadounidenses, la competición contará con 21 largometrajes, entre los que hay tres españoles y ninguno latinoamericano, según el anuncio realizado este jueves en París por el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

Pawlikowski llevará al certamen francés ‘Fatherland’, protagonizada por la alemana Sandra Hüller; Kore-eda, uno de los habituales de Cannes, competirá con ‘Sheep in the Box’, una película que habla de la Inteligencia Artificial; Farhadi con ‘Histories parallèles, que cuenta con Isabelle Huppert, y Sachs con ‘The Man I Love’.

Pedro Almodóvar, con ‘Amarga Navidad’; Rodrigo Sorogoyen con ‘El ser querido’ y Javier Ambrossi y Javier Calvo, con ‘La bola negra’, pondrán el acento español en una selección que cuenta con 21 títulos y a la que probablemente se unirá uno más en los próximos días.

El ruso Andrey Zvyagintsev diseccionará a la burguesía de su país en ‘Minotaur’; el rumano Cristian Mungiu presentará ‘Fjord’; el húngaro László Nemes, ‘Moulin’ y los japoneses Ryusuke Hamaguchi y Koji Fukada, ‘All of a Suden’ y ‘Nagi Notes’, respectivamente.

‘Coward’ es la propuesta del belga Lukas Dhont, y desde Francia competirán películas como ‘Garance’, de Jeanne Herry; ‘La vie d’une femme’ de Christine Bourgeois Tacquet, o ‘Histoire de la nuit’, de Léa Mysius.

La austríaca Marie Kreutzer estará en la competición con ‘Gentle monster’, y la alemana Valeska Grisebach con ‘The Dreamed Adventure’.

‘L’inconnu’, de Arthur Harrari; ‘Hope’, de Na Houng-Jin, y ‘Notre salut’, de Emamanuel Marre, completan los 21 títulos anunciados hoy. EFE

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