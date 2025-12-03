Payasos de El Salvador celebran su día con un desfile y concentración en parque de niños

San Salvador, 3 dic (EFE).- Un centenar de payasos salvadoreños celebraron este miércoles su día nacional con un desfile y una concentración en el Parque Nacional Infantil en San Salvador, donde, acompañados de colegas de Guatemala y Honduras, entregaron reconocimientos y convivieron.

Ataviados con sus característicos trajes, los participantes caminaron por una de las principales calles de San Salvador entre risas, chistes, bromas y colores. Además, interactuaron con los peatones y quienes los observaban desde sus vehículos.

En su recorrido desde el histórico Parque San José, en el corazón de la capital, hacía el parque de niños regalaron juguetes y dulces a los niños que se les acercaron con curiosidad.

En el parque infantil los payasos entregaron reconocimientos por su trayectoria a algunos de sus colegas y convivieron con sus familias.

Ronald Chávez, payaso Cabalín con 35 años de trayectoria, dijo en declaraciones a EFE que este año se homenajea a la nueva generación de payasos, niños y adolescentes, que «siguen los pasos de sus padres» y desean dedicarse a esta profesión.

La actividad es organizada por el Comité Organizador del Día del Payaso Salvadoreño, integrado por 50 miembros, señaló Chávez que expresó su alegría por «tener a los compañeros reunidos».

Chávez felicitó a sus colegas y aseguró que ser payaso «es un don» y representa «un gran compromiso el hacerlo bien, hacerlo con humor blanco para que el niño disfrute».

«Felicidades a todos los payasos en nuestro día y gracias a la nueva generación que nos viene empujando», añadió.

Entre tanto, Dimas Antonio Vázquez, payaso Tribilín Jr, viajó desde el departamento de Chalatenango, al norte de El Salvador, para participar en la celebración y compartir un momento ameno con sus compañeros.

«Me siento orgulloso de ser parte de todo los colegas», dijo y señaló que él es parte de una generación de payasos que comenzó con su padre.

«Se ve fácil (ser payaso) pero no lo es. Se tiene que poner empeño, tiene que ser carismático, alegre, tiene que saber hacer reír. Tiene (el payaso) que ser contento para hacer reír a todo mundo», comentó a EFE Vázquez que es zapatero de profesión.

Esta celebración es la número 12 desde que la Asamblea Legislativa aprobó el Día Nacional del Payaso en 2014 mediante un decreto legislativo. EFE

