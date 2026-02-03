PayPal nombra al español Enrique Lores como su nuevo consejero delegado

2 minutos

Nueva York, 3 feb (EFE).- El gigante de pagos digitales PayPal anunció este martes que el español Enrique Lores será su nuevo presidente y consejero delegado a partir del 1 de marzo con el objetivo de cambiar la estrategia de crecimiento después de que las expectativas de crecimiento hayan decepcionado a los mercados.

Lores, exconsejero delegado de HP, reemplazará a Alex Chriss y durante la transición el director financiero de PayPal, Jamie Miller, será el consejero delegado interino.

Por su parte, David Dorman ha sido nombrado presidente independiente del Consejo de Administración, con efecto inmediato.

El relevo se produce después de que PayPal reportara un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas, ante lo que la empresa dijo que el consejo de administración había decidido que «el ritmo de cambio y ejecución no estaba en línea» con lo esperado.

«Enrique es ampliamente reconocido como un líder visionario que prioriza la innovación centrada en el cliente con un impacto demostrable. Su sólida trayectoria liderando transformaciones complejas y una ejecución disciplinada a nivel global garantizarán que PayPal mantenga su liderazgo en la dinámica industria de los pagos, ahora y en el futuro», dijo Dorman.

La decisión del Consejo de Administración llega tras una evaluación exhaustiva del desempeño de PayPal frente a la competencia. Aunque la firma reconoció avances en los últimos dos años, la junta concluyó que el «ritmo de cambio y ejecución no estuvo a la altura de las expectativas».

Lores, 61 años, ha formado parte del Consejo de Administración de PayPal durante casi cinco años y ejercía como su presidente desde julio de 2024.

Las acciones de la compañía caían más del 17% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que la junta directiva del gigante de los pagos dijera que el ritmo de cambio y la ejecución bajo el actual CEO, Chriss, no estaban en línea con sus expectativas. EFE

syr-jmr/ecs-lss