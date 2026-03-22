Paz afirma que no comulga con extremos y que trabajará con gobernadores y alcaldes electos

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La Paz, 22 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este domingo que no comulga con las ideologías extremas para conflictuar al país y que trabajará con todos los gobernadores y alcaldes que sean elegidos por la “voluntad popular” en los comicios regionales que vive el país.

“Nuestro principio es democrático, de centro. Ustedes saben que nosotros no comulgamos con los extremos para conflictuar a la patria”, afirmó Paz, tras emitir su voto en la ciudad sureña de Tarija.

“Y a partir de mañana el Gobierno nacional, con aquellos que ya sean electos y con los que serán electos en una segunda vuelta, tendrá toda la voluntad de trabajo para sumar los esfuerzos en un momento difícil”, agregó.

El presidente participa en los comicios regionales con la agrupación Primero la Gente (PG) en la alianza Unidos por la Patria, que tiene algunos aliados como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que busca la reelección, o el excalde de La Paz Luis Revilla, que aspira a ganar la gobernación.

El mandatario además anunció que convocará a las bancadas parlamentarias de las regiones y a las autoridades electas este domingo para ir “construyendo un gran centro político” y trabajar «el futuro de la patria”.

Además, ratificó que, tras este proceso electoral, en los siguientes días enviará al Parlamento varios proyectos de ley para encarar reformas de fondo en áreas como hidrocarburos y la minería del litio, además de encarar también cambios en la educación.

Poco antes de emitir su voto, el gobernante acompañó a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), a cumplir con su obligación de votar, también en Tarija.

Hace unos días, Paz destacó que el Estado no se ha involucrado en las campañas a favor de los candidatos oficialistas, a diferencia de lo que ocurría antes cuando las autoridades disponían, según dijo, de recursos económicos y funcionarios estatales para respaldar a sus candidatos en los comicios regionales.

El gobernante boliviano aludió así a los gobiernos de los expresidente Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Más de 7,4 millones de ciudadanos están convocados a votar este domingo para elegir a nueve gobernadores y 335 alcaldes, además de más de 5.000 autoridades para las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales. EFE

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