Paz afrontará la crisis de Bolivia con «nuevo modelo económico» y liberando exportaciones

(actualiza con la rueda de prensa de este lunes)

Daniela Romero

La Paz, 20 oct (EFE).- El candidato Rodrigo Paz Pereira, que ganó la segunda vuelta de las presidenciales del domingo, afrontará la crisis económica de Bolivia con una propuesta de un «nuevo modelo económico», liberando las exportaciones y acudiendo a «países amigos» para tratar de resolver la falta de combustible que azota al país.

Paz plantea para su gobierno un nuevo modelo económico denominado «50/50», basado en la redistribución fiscal, entre el nivel central de Estado, las entidades territoriales autonómicas y las universidades públicas, y busca descentralizar el manejo de los recursos públicos.

En rueda de prensa, Paz también anunció este lunes que retomará la relación diplomática con Estados Unidos y buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, al tiempo que prometió transparencia en los acuerdos firmados por el Gobierno saliente con Rusia y China en materia de litio.

«Hoy el Estado central se queda con el 80 % de los recursos y manda el 20 % a más de 339 municipios, gobernaciones, universidades y entidades descentralizadas. Es una miseria (…) La estructura federal va a ser la solución del país, y dentro de la propuesta planteamos el 50/50, que busca descentralizar los recursos del Estado», dijo Paz durante la campaña de la segunda vuelta.

El candidato presidencial propone liberar las exportaciones y reconfigurar el sistema impositivo mediante un nuevo ordenamiento jurídico tributario.

Otra medida que pondrá en marcha es el «capitalismo para todos», que consiste en fomentar los créditos baratos para la producción y el comercio, un solo impuesto por debajo del 10 % y que los aranceles se reduzcan a lo mínimo.

Asimismo recalcó que en política exterior su Administración «sí retomará la relación con Estados Unidos», algo que ya había adelantado durante la campaña electoral.

Crisis de combustible

Paz anunció que si era elegido presidente del país se comprometía a reabastecer de combustible a la población, que desde principios de año sufre una crisis de diésel y gasolina.

Esta jornada informó de que ha mantenido acercamientos con «países amigos» como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar su apoyo en la solución de la crisis de combustibles, una vez asuma la Presidencia el próximo 8 de noviembre.

Paz también anunció este lunes que retomará la relación diplomática con EE.UU. y buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, al tiempo que prometió transparencia a los acuerdos firmados por el Gobierno saliente con Rusia y China en materia de litio.

Finalmente, el plan de gobierno de Paz y de su compañero de fórmula, Edman Lara, incluye una estabilización del dólar a través de un fondo.

«Lo que vamos a hacer con el dólar es jugar con el mercado, el Banco Central va a tener un rol preponderante para ser vigilante y va a dejar de emitir moneda, primero, porque el 80% de la subvención indirecta o directa al Estado pasa por el Banco Central. La emisión de moneda nos está generando un golpe a la inflación”, dijo.

El senador centrista del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ganó la inédita segunda vuelta de las presidenciales celebrada en la víspera al imponerse al exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 97,86 % de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político de ideología de izquierda iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.

El Gobierno de Arce ha sido duramente criticado por la crisis que se vive en el país desde principios de 2023 por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustible y una inflación acumulada de 16,92 %. EFE

