Paz califica como «hecho histórico» la captura en Bolivia del fugitivo Sebastián Marset

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La Paz, 13 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó este viernes la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el tercero más buscado por la DEA, y calificó el operativo como un «hecho histórico».

«Un hecho histórico para la región y la humanidad, uno de los narcotraficantes más grandes del continente ha caído bajo el rigor y capacidades del Estado», indicó Paz en una conferencia de prensa desde la sede del Ejecutivo en La Paz.

Asimismo agradeció la cooperación de «países vecinos» por su ayuda en el operativo que se realizó en la región de Santa Cruz y aseguró que no hubo ninguna «baja institucional» durante la captura. EFE

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