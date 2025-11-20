Paz cierra el Ministerio de Justicia boliviano y denuncia que fue usado para «persecución»

La Paz, 20 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves el cierre del Ministerio de Justicia, al que consideró como un instrumento de «persecución» durante los anteriores gobiernos, justo en la jornada en que destituyó a su reciente titular tras haber sido sentenciado a tres años de prisión.

«No habrá más persecución política en Bolivia, el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva (el) terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas», afirmó Paz en una declaración en la Casa de Gobierno, en La Paz.

Horas antes, el jefe de Estado destituyó al hasta entonces ministro Freddy Vidovic, quien estuvo 12 días en el cargo y anunció, antes del cierre de la cartera, que el abogado Jorge García ocuparía ese cargo. EFE

