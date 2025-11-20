Paz cierra el Ministerio de Justicia boliviano y denuncia que fue usado para «persecución»

La Paz, 20 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves el cierre del Ministerio de Justicia, al que consideró como un instrumento de «persecución» durante los anteriores gobiernos, justo en la jornada en la que destituyó a su reciente titular por tener una sentencia de tres años de prisión.

«No habrá más persecución política en Bolivia, el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas», afirmó Paz en una declaración en la Casa de Gobierno, en La Paz.

Horas antes, el jefe de Estado destituyó al hasta entonces ministro de Justicia, Freddy Vidovic, quien estuvo 12 días en el cargo y fue sugerido por el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara.

Paz recordó que el cierre del Ministerio de Justicia fue uno de sus compromisos de campaña en la etapa electoral con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), debido a que en los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) sirvió para la «persecución política» y el «abuso del poder político hacia la sociedad».

También indicó que decidió mantenerlo como una forma de atender la sugerencia que le hizo el vicepresidente Lara, por lo que esa cartera se mantuvo entre los 15 ministerios que Paz decidió mantener tras una primera reorganización estatal.

Sin embargo, la continuidad del Ministerio de Justicia se puso en duda luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmara que el titular de esa cartera, Vidovic tenía una sentencia de tres años de prisión, pese a que el entonces ministro aseguró al presidente que no tenía temas legales pendientes.

«Nos amparamos bajo las normas y sentencias, confiando en su palabra el ministro de Justicia continuó pero ante el pronunciamiento del TSJ teníamos que tomar una decisión propia», dijo Paz.

Además sostuvo que mantener a Vidovic en el cargo implicaba que el vicepresidente, presidente y el Gobierno estén a puertas de enfrentar un «escenario jurídico complicado».

Esta mañana, se conoció un decreto presidencial que designó a Jorge García como nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional, en reemplazo de Vidovic, mientras que durante un acto público el mandatario confirmó esa decisión bajo el argumento de que «estaba en juego la fe del Estado».

La decisión también genera una tensión entre Paz y Lara, quien recientemente acusó al mandatario de intentar anularlo y de actuar inconstitucionalmente al también haber creado un viceministerio encargado de coordinar acciones entre el Ejecutivo y Legislativo, función que, dijo, corresponden al vicepresidente.

El gabinete de Paz ahora está compuesto por catorce ministerios e incluye a solo tres mujeres cabeza de cartera, un contraste con la nueva Asamblea Legislativa, donde por primera vez las mujeres son mayoría. EFE

