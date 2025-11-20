Paz cierra Ministerio de Justicia de Bolivia y denuncia que fue usado para «persecución»

La Paz, 20 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves el cierre del Ministerio de Justicia, al que consideró como un instrumento de «persecución» durante los anteriores gobiernos, justo en la jornada en la que destituyó a su reciente titular por tener una sentencia de tres años de prisión.

«No habrá más persecución política en Bolivia, el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas», afirmó Paz en una declaración en la Casa de Gobierno, en La Paz.

Horas antes, el jefe de Estado destituyó al hasta entonces ministro de Justicia, Freddy Vidovic, quien estuvo 12 días en el cargo y fue sugerido por el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara. EFE

