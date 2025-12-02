Paz critica gasto de ocho millones de dólares en museo dedicado a Evo Morales en Bolivia

3 minutos

La Paz, 2 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, criticó este martes el gasto de ocho millones de dólares realizado durante el Gobierno de Evo Morales para la construcción de un museo dedicado a ese exgobernante en su pueblo natal en la región de Oruro.

En un evento en la región oriental de Santa Cruz, Paz cuestionó que en la gestión de Morales (2006-2019) se construyó «un museo de ocho millones de dólares en Orinoca», el pueblo donde nació el exmandatario.

El presidente criticó que en ese museo estén expuestas incluso «unas pantuflas que usó en un hotel de cinco estrellas en Brasil».

«Y para eso hacen un museo con ocho millones de dólares. En mi época (de alcalde) con un millón de dólares hacías un hospital de primer nivel equipado. Podríamos haber hecho ocho hospitales», manifestó.

El mandatario boliviano sostuvo que el país debe «apostar por la producción» y la construcción de «un modelo de desarrollo que sea viable para la patria».

Paz ya criticó el gasto en el museo dedicado a Evo Morales el fin de semana, en un encuentro con campesinos en la región central de Cochabamba, en el que contó que hace unos años pudo entrar al museo en Orinoca y vio expuestas allí esas pantuflas usadas por el exgobernante en un viaje para ir a ver un partido de fútbol.

«Ya no más museos, ya no más canchitas (de fútbol). Gracias por las que hiciste, pero ahora la platita, la poca que tengamos es para producir, es para agua, es para riego», agregó el presidente el sábado.

En 2017, durante el Gobierno de Morales, se inauguró el llamado ‘Museo de la Revolución Democrática y Cultural’ dedicado a la vida del exmandatario y al proceso político que presidió por casi catorce años.

La construcción de este museo siempre fue motivo de polémica entre las entonces autoridades nacionales y los opositores que cuestionaron en su momento que la obra esté dedicada a Morales y su ubicación en un lugar remoto de Oruro, al que se llega tras varias horas de viaje por carretera.

El museo se construyó en una superficie de 10.814 metros cuadrados y cuenta con tres módulos que representan a un puma, un quirquincho o armadillo andino y una llama, animales considerados sagrados en las culturas andinas.

Entre los objetos que se exhiben hay fotografías de paisajes bolivianos y de Evo Morales, camisetas y balones que le obsequiaron clubes de fútbol suramericanos y europeos, y la famosa chompa o jersey de rayas azules y rojas que usó en su primera gira internacional como presidente electo en 2005.

También está la colección de ponchos tejidos que el entonces mandatario recibió cuando llegaba de visita a las comunidades indígenas, así como cuadros de Morales realizados por varios artistas.

Las autoridades del Gobierno de Morales que impulsaron esta iniciativa han defendido que el museo no sólo está dedicado al exgobernante, sino también a las culturas y luchas indígenas.

El museo estuvo cerrado durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez (2019-2020) y se desconoce si funcionó o no durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025). EFE

