Paz dice, en su visita a EE.UU., que ya hay combustible para atender la crisis boliviana

La Paz, 30 oct (EFE).- El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que la crisis de combustibles del país será resuelta y que únicamente resta solucionar la «logística» para la llegada de diésel y gasolina, mientras realiza una visita a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la Administración Trump y organismos multilaterales.

«Quiero dar la noticia una vez más: gasolina y diésel ya hay, estamos resolviendo el tema de logística que corresponde al ámbito de las empresas que puedan traer este producto hasta Bolivia», dijo Paz en un video publicado en sus redes sociales.

La grabación, hecha en Washington, muestra a Paz junto a algunos de sus colaboradores, como los expertos en economía Gabriel Espinoza y José Luis Lupo, antes de dar un breve reporte de su actividad a la población boliviana.

Paz destacó que la capital estadounidense es la sede de varios organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, que, aseguró, «están ayudando a Bolivia».

El mandatario electo también agradeció al Gobierno de Estados Unidos por permitir que la delegación boliviana se reúna con «instituciones de muy alto nivel» para resolver cuestiones «inmediatas», como el abastecimiento de combustibles y la falta de dólares.

«Hemos tratado con el Gobierno americano, que tiene esa relación con estas instituciones multilaterales, para que el dólar, que tanta falta hace en Bolivia, pueda llegar a Bolivia», remarcó.

Así mismo, Paz mencionó que está dispuesto a «tocar todas las puertas» y, si es necesario, «ir a otras capitales del mundo o a otras instituciones para que a Bolivia le vaya bien».

También afirmó que Bolivia «está arrasada» en cuanto a su economía e institucionalidad después de casi veinte años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), bajo las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, actual mandatario desde 2020.

Una de las principales promesas electorales de Paz fue la solución a la actual crisis de combustibles, que ha provocado extensas filas en las estaciones de venta de diésel y gasolina, lo que ha impactado al alza los precios de los alimentos y los servicios.

Otro aspecto a resolver es la escasez de divisas, que afecta al país desde principios de 2023 y ha generado restricciones en el acceso a dólares en el sistema financiero, algo vinculado al descenso de la producción de gas natural, hasta hace algunos años la principal fuente de ingresos de Bolivia.

Paz tomará el mando del país el próximo 8 de noviembre y aseguró que, desde el primer día de su Gobierno, Bolivia contará con el combustible necesario para que el aparato productivo no resulte afectado, mientras se esperan algunas medidas de ajuste económico. EFE

