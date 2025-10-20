Paz dice «no es momento de mezquindad» y llama a unión a las fuerzas políticas de Bolivia

La Paz, 20 oct (EFE).- El ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, el centrista Rodrigo Paz, hizo un llamamiento este lunes a todas las fuerzas políticas del país a unirse para lograr gobernabilidad, incluyendo al binomio perdedor del expresidente Jorge Tuto Quiroga, y afirmó «no podemos ser mezquinos con nuestra democracia».

Un día después de su victoria en la histórica segunda vuelta presidencial, Rodrigo Paz Pereira ofreció una conferencia de prensa en La Paz junto a su compañero de fórmula en la vicepresidencia, Edman Lara, y pidió a la liderazgos políticos del Legislativo a unirse para «retomar la institucionalidad pérdida».

Paz llamó también a su rival en la segunda ronda, el expresidente conservador Quiroga (2001-2002), a unirse y agregó «no podemos ser mezquinos con nuestra democracia, necesitamos tener grandeza, la grandeza lleva a la no confrontación».

Asimismo, en referencia a algunas manifestaciones que se dieron el domingo contra los resultados electorales, Paz indicó que «el mandato de nuestro pueblo no es la confrontación ni en la violencia en las calles» e insistió en que «hemos extendido la mano a todas las fuerzas políticas».

Sobre la transición de gobierno, el ganador de la segunda vuelta presidencial indicó que ya se comunicó con el presidente de Bolivia, Luis Arce, para coordinar el traspaso de poder.

Mencionó que Arce tiene buena disposición y que su equipo de transición se reunirá con representantes de los ministerios de la Presidencia y de Exteriores.

El candidato ganador por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) manifestó que su «futuro gobierno» tiene como prioridad «la conciliación de visiones y proyectos y la urgencia de sacar la patria adelante» y es por esto que, aunque tiene la mayor cantidad de legisladores en la asamblea, dará prioridad a negociar con otros partidos políticos.

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por el exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), con el 97,86 % de las actas computadas.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran «una tendencia» que «parece ser irreversible» y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial. EFE

