Paz dice que decreto rechazado por sindicatos «cumplió su función» y anuncia nueva norma

La Paz, 12 ene (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este domingo que el decreto 5503, que retiró la subvención a los combustibles, «cumplió su función» y que esa «conquista económica» se mantendrá y, a la vez, anunció un «nuevo decreto», como comprometieron sus ministros con los sindicatos que rechazaban la norma.

En un mensaje televisado, Paz destacó el diálogo desarrollado por sus ministros en los últimos diez días con distintos sectores, incluida la Central Obrera Boliviana (COB), que mantenía protestas callejeras desde diciembre y bloqueos de carreteras desde el pasado martes para exigir la abrogación del decreto 5503.

«Con ese diálogo, el decreto 5503 cumplió su función, conquista económica, conquista social, pero necesitamos dar un nuevo paso, necesitamos un nuevo decreto», sostuvo el gobernante.

El anuncio ocurre después de que los ministros acordasen con la COB la abrogación del decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, y la elaboración de una nueva norma en la que se mantenga el retiro de la subvención a los combustibles, pero que anule otras disposiciones que generaron rechazo en esos sectores. EFE

