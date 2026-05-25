Paz dice que hará respetar la Constitución y que una «minoría no puede abusar» de Bolivia

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La Paz, 25 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que hará respetar la Constitución frente a los sectores que piden su renuncia con bloqueos de carreteras iniciados hace 20 días y aseguró que «una minoría» no puede gobernar ni «abusar» del país.

«Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (…) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución», afirmó Paz durante el aniversario 217 de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional y sede del poder Judicial en el sur del país.

Las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras son los sindicatos de campesinos aimaras de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia del mandatario.

Paz dijo que Bolivia «no necesita el conflicto» y que hay que dialogar, «pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo o la falta de combustible y medicina», problemas que están afectando sobre todo a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y la vecina El Alto.

«No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados», añadió.

El presidente, que lleva seis meses de Gobierno, ratificó la convocatoria para que este miércoles, en La Paz, se desarrolle la primera sesión del Consejo Económico y Social, instancia que tratará las diversas demandas regionales, además de abordar la implementación de 2.000 proyectos de desarrollo.

Paz ratificó a los sectores movilizados que su Gobierno no aplicará una «privatización» de las empresas bolivianas y que tampoco habrá incrementos en los costos de los servicios de electricidad, educación o salud, como señalan algunos dirigentes.

«Si tienen alguna duda, vengan donde el presidente y hablaremos de esas dudas», fue la invitación de Paz a los grupos que mantienen sus protestas.

El mandatario también ofreció una disculpa por no haber podido reunirse anteriormente con las organizaciones que hoy piden su renuncia y aseguró que abrirá un espacio para que eso ocurra.

Paz asistió a la efeméride libertaria en Sucre, después de permanecer las últimas semanas en La Paz, atendiendo reuniones con los sectores sociales que tienen demandas.

Las protestas que exigen la renuncia de Paz mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció unos «puentes aéreos» para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un «corredor humanitario», que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios. EFE

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