Paz dice que la detención de Marset es el hito «más importante» en seguridad en años

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Brasilia, 16 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes en Brasil que la detención del presunto narcotraficante Sebastián Marset fue el hito «más importante» en seguridad en la etapa democrática del país.

Paz calificó a Marset, de nacionalidad uruguaya y extraditado a Estados Unidos tras su captura, como uno de «los cuatro principales narcotraficantes» de Bolivia.

«En el tema de seguridad, se ha generado un acontecimiento extraordinario para Bolivia. Debe ser el hecho de seguridad más importante desde nuestra etapa democrática y es increíble como el reconocimiento externo es más importante que algunos liderazgos, sectores de opinión u organizaciones en Bolivia», dijo Paz en una rueda de prensa en Brasilia, tras su encuentro con el presidente brasileño, Luiz Inácio da Silva.

Paz recalcó que la detención de Marset «no implica un gobierno, implica un destino de un país». «Los bolivianos no podemos ser mezquinos con ese destino», apostilló.

El expresidente de Bolivia Evo Morales afirmó este lunes que el Gobierno de Paz busca vincularlo con Marset «montando falsos casos», con el fin de «encubrir a los verdaderos protectores de ese narcotraficante».

En Brasilia, Paz valoró también que la detención de Marset ha hecho que la sociedad boliviana sea «más libre», puesto que se ha liberado «del atropello de estas organizaciones que generan terrorismo».

La Policía capturó a Marset la madrugada del viernes durante un operativo en un barrio de Santa Cruz, que después de su captura fue enviado a EE.UU.

El mandatario boliviano explicó que conversó con Lula acerca de la cooperación contra el crimen transnacional y lamentó que Bolivia «exporta ilícitos» e «importa violencia» causada por las bandas brasileñas.

Dijo que mantuvo un «diálogo muy franco, muy claro» con Lula en relación al crimen organizado y aseguró que los ministerios y los organismos de seguridad de ambos países ya están trabajando de forma conjunta para solucionar estos problemas.

«Llevamos cinco meses (en el gobierno) y creo que han sido cinco meses de coordinación que han dado ya resultados muy específicos en el caso de Bolivia», comentó.

Uno de los tres acuerdos firmados este lunes por Lula y Paz prevé el estrechamiento de la cooperación para el combate al crimen organizado, con especial énfasis en el tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, minería ilegal, tráfico de armas, delitos cibernéticos y ambientales.

La cooperación abarca el intercambio de información e inteligencia en el combate a las bandas y la colaboración policial para detener a sospechosos. EFE

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