Paz dice que la relación con Brasil es con “caldo y con hueso”

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Brasilia, 16 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo este lunes, durante su primera visita a Brasilia, que «la relación con Brasil es como una canción de Roberto Carlos, con caldo y con hueso».

«Lo nuestro no se puede negar, no se puede evadir. Por ser parte de una de las regiones más extraordinarias, Sudamérica, no se puede dividir o separar», aseguró Paz en la declaración conjunta con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El gobernante boliviano, que dedicó a Brasil su primera visita oficial internacional desde que asumió la presidencia el pasado noviembre, afirmó que su país tiene una vinculación «geográfica muy especial» con Brasil.

En materia económica, Paz ofreció la capacidad de su país de servir como una conexión bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico, por sus conexiones por carretera y por su posibilidad de tender redes eléctricas conectando con sus cinco fronteras.

Paz se reunió con Lula y con ministros de ambos países en áreas estratégicas de la agenda bilateral y firmó cinco acuerdos en materia de seguridad transfronteriza, energía, infraestructuras y turismo.

La visita a Brasil de Paz durará dos días y concluirá este martes con su participación en un foro de negocios en São Paulo, en el que estarán presentes representantes de al menos 80 empresas bolivianas.EFE

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