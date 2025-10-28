Paz dice que pondrá a Bolivia «al lado de la democracia» y Maduro representa lo opuesto

La Paz, 28 oct (EFE).- El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este martes que colocará a su país del lado «de la democracia y la libertad» como respuesta a la crítica del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien lo acusó de cometer una agresión contra tres «países dignos» como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

«Lo único digno, señor @NicolasMaduro, es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad», escribió Paz en X.

También afirmó que Bolivia «representa eso valores (democracia y libertad)» mientras que Maduro «representa todo lo contrario».

El lunes, el presidente venezolano justificó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) haya suspendido a Bolivia «ante la agresión descarada e injustificada» que supuestamente cometió Paz «contra tres países dignos: Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumpliendo órdenes de embajada ‘gringa’ (estadounidense)».

Paz dijo hace unos días que no invitará a su investidura, prevista para el próximo 8 de noviembre, a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, con los que el Gobierno de Luis Arce y antes el de Evo Morales (2006-2019) mantuvieron estrecha relación en las dos últimas décadas.

En una entrevista con EFE, el presidente electo sostuvo que su Gobierno establecerá relaciones internacionales con países que «tengan la democracia como principio».

El mandatario chavista, en su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que Paz «es un tipo antibolivariano, antisucrista (Antonio José de Sucre), procolonialista y proimperialista».

«Y empezó muy mal, y solamente le digo, revísese, que el que se mete con Venezuela, señor Rodrigo Paz, se seca», advirtió Maduro, quien agregó que los lazos entre su país y Bolivia «son indisolubles».

El viernes, la ALBA consideró como «inaceptables» las declaraciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, por parte del Gobierno «ultraderechista», en referencia a Paz.

La alianza aclaró que la suspensión «no afecta los vínculos permanentes, afectivos y solidarios» con el pueblo boliviano, con el que aseguró seguirá «trabajando y acompañando en su desarrollo y bienestar».

El bloque está integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, ahora suspendida.

En respuesta a la suspensión, Paz dijo: «¿Qué puedo decir? ¿Cómo funciona (la) ALBA? No tengo ni idea, no sé si ganamos algo con el ALBA. Me tiene sin cuidado lo que pueda decir el ALBA».

El mandatario boliviano saliente, Luis Arce calificó de «lamentables» los dichos del mandatario electo, y expresó su «sincera comprensión» a la decisión de la ALBA.

Paz reafirmó su intención de restituir los lazos con Estados Unidos y las relaciones diplomáticas que se mantiene únicamente al nivel de encargados de negocios desde 2008, cuando la Administración de Evo Morales expulsó del país al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, por una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.EFE

