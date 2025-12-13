Paz dice que quienes «robaron» a Bolivia «pagarán sus penas», tras encarcelamiento de Arce

La Paz, 13 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este sábado que quienes «robaron» al país «pagarán sus penas», un día después de que la Justicia enviara por cinco meses a una cárcel al exmandatario Luis Arce por una investigación de presunta corrupción cuando fue ministro en la Administración de Evo Morales (2006-2019).

«Aquellos que nos robaron, aquellos que nos quisieron dejar sin destino ya están viendo dónde los estamos poniendo, tendrán que cumplir sus penas, sus agravios», dijo el gobernante, aunque sin mencionar directamente a Arce (2020-2025), en un discurso en el acto de egreso de subtenientes y alféreces de las Fuerzas Armadas en La Paz.

Paz sostuvo que actualmente Bolivia «no pelea una guerra externa, pero enfrenta inseguridad, crimen trasnacional, fronteras vulnerables, contrabando, corrupción, desconfianza social».

«Eso es lo que nos han dejado, eso es lo que tenemos que revertir y lo estamos haciendo poniendo en su lugar a aquellos que nos robaron nuestro destino», insistió.

Un juez cautelar dispuso el viernes, en una audiencia virtual, la prisión preventiva del expresidente Arce por cinco meses en la cárcel de San Pedro, situada cerca del centro histórico de La Paz, con la posibilidad de salidas judiciales por motivos de salud.

El Ministerio Público imputó a Arce por «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica» porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del estatal Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

Según la Fiscalía, hubo «más de 3.500 proyectos» financiados por el Ministerio de Economía, de los que «ni la mitad han sido concluidos» y también se evidenció «que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes» de organizaciones indígenas y campesinas.

Arce fue ministro de Economía de Evo Morales entre 2006 y 2017 y de enero a noviembre de 2019.

Durante la audiencia, Arce se declaró «absolutamente inocente» y atribuyó su aprehensión a motivos «claramente políticos», al considerar que el Gobierno de Paz «busca chivos expiatorios» y cubrir lo que sucede en el país.

Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno. EFE

