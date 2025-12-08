Paz dice que su Gobierno está «reconstruyendo» a Bolivia, al cumplir un mes en el poder

La Paz, 8 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este lunes que su Gobierno está «reconstruyendo» al país y aseguró que ha dado señales de «certidumbre y tranquilidad» a la población en su primer mes al mando de la nación.

En declaraciones a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz, Paz señaló que cumple 30 días en el Gobierno frente a los «7.300 días» en los que, en las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS), «destrozaron la patria».

«No hay gas, no hay litio, es como si hubiera habido una guerra y Bolivia está destrozada en su sistema de producción, de salud, de educación, en diferentes ámbitos. Por eso es muy importante lo que estamos reconstruyendo», afirmó el gobernante.

Paz reconoció que hay que «dar mayores pasos» y anunció que en las próximas semanas hará algunos anuncios que permitirán «visualizar claramente el destino de la patria».

El presidente aseguró que su Gobierno trabaja en estabilizar la economía, para lo cual se busca formar un «colchón financiero» y destacó, dentro de esta política, el préstamo de liquidez de 550 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

«Van a llegar otros recursos para poder encarar toda la estabilización de buena manera, con el menor costo, o sea, protegiendo a los más vulnerables, pero sacando a la patria adelante», indicó.

Paz también sostuvo que «no se puede hacer todo a la vez» y que ha dado «señales de certidumbre y tranquilidad a la población», lo que, según dijo, se refleja en la disminución del riesgo país, que estaba cerca de 1.200 puntos antes de que asumiera la Presidencia y ahora está en torno a los 700.

También consideró que una vez que se estabilice la economía, se podrá dar «un salto a la producción» y al «desarrollo».

Rodrigo Paz asumió la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, en un contexto de crisis económica por la falta de dólares que persiste desde 2023, la escasez de combustibles y el encarecimiento de varios productos básicos.

El diagnóstico presentado por Paz y las autoridades de su Gobierno a los pocos días de la transmisión de mando fue que el país tiene una «economía devastada» y que se encontraron con una «cloaca de dimensiones extraordinarias» en distintos ámbitos del Estado.

El Ejecutivo ha asegurado que logró restablecer la provisión de combustibles, lo que se reflejó en una disminución de las filas de vehículos en las gasolineras, además de estabilizar el tipo de cambio del dólar, que en el mercado paralelo se cotizaba a más del doble del precio oficial que permanece fijo en 6,96 bolivianos desde 2011.

El Gobierno de Paz anunció que reducirá en un 30 % el gasto fiscal y que se suprimirán cuatro impuestos, pero la aplicación de estas medidas requiere normas que deben tratarse en el Legislativo.

Expertos han señalado que, al margen de estos anuncios, el Ejecutivo no tomó ninguna medida estructural frente al elevado gasto público, el tipo de cambio fijo o la subvención de los combustibles en el mercado interno. EFE

