Paz expresa su solidaridad al vicepresidente de Bolivia por estado de salud de su esposa

La Paz, 28 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó este viernes su «profunda preocupación y solidaridad» al vicepresidente Edmand Lara por el delicado estado de salud que enfrenta su esposa, la diputada Diana Romero, y expresó a su familia «su más sincero respaldo».

«Expresamos nuestra más profunda preocupación y solidaridad con la diputada Diana Romero (…) es este difícil momento que enfrenta debido a su delicado estado de salud, y le enviamos todo nuestro apoyo y cariño», indica un comunicado oficial de las redes sociales de Paz.

Asimismo, el mandatario expresó a la familia y seres queridos de Lara su «más sincero respaldo».

«Con fortaleza, unidad y fe en Dios, confiamos en que se superarán juntos este desafío», añadió el gobernante.

El comunicado de Paz surge después de que fuentes familiares confirmaran a medios locales que Romero, diputada electa por el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó complicaciones en su salud en la víspera por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en un centro de salud privado de la ciudad oriental de Santa Cruz.

El vicepresidente ya había confirmado a principios de mes que su esposa estaba delicada de salud debido a la presencia de un tumor en la cabeza.

“Mi esposa tiene un tumor en la cabeza, un tumor que está causando trastornos hormonales que le producen fuertes dolores, desmayos, problemas en la vista, en los senos, en su organismo. Eso es lo que no saben ustedes, pero se los digo porque nadie tiene la vida comprada”, dijo Lara en un video que difundió en su cuenta de TikTok.

Explicó sobre la enfermedad de su esposa debido a una serie de críticas que surgieron en torno a un viaje que hizo Romero a Brasil ausentándose de sesiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de la cual forma parte como diputada.

La relación entre el presidente y el vicepresidente de Bolivia atraviesa un punto crítico tras una cadena de declaraciones, videos y acusaciones que han aumentado las tensiones internas en el Gobierno.

El excapitán de la Policía Lara aseguró en un video que “ya no forma parte» del Gobierno, aunque descartó renunciar, en un mensaje que profundiza una disputa que se arrastra desde la campaña electoral y que en los últimos días se ha intensificado.

Sin embargo, después convocó al presidente a «superar» sus diferencias y «trabajar juntos», a lo que el presidente respondió que no tiene «asperezas» que «limar» con él y que atender las necesidades de la gente «debe ser la única preocupación». EFE

