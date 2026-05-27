Paz invita a organizaciones sociales a ser parte del Gobierno tras 22 días de protestas

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La Paz, 27 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, invitó este miércoles a las organizaciones sociales a ser parte de su Gobierno, al inaugurar el Consejo Económico y Social junto a dirigentes de diversos sectores populares, mineros, empresariales y religiosos, tras 22 días de bloqueos de carreteras realizados por campesinos del altiplano que exigen su renuncia.

En su discurso, Paz sostuvo que «no es correcto» que no se permita trabajar a su Gobierno, que lleva seis meses en el poder frente a los «245 meses» que tuvieron las Administraciones anteriores, aludiendo a los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

«Quiero invitar a todas las organizaciones sociales (a) que sean parte del Gobierno nacional, a todos, porque solo en el encuentro entre bolivianos podemos dejar nuestras diferencias», enfatizó, sin dar mayores detalles al respecto.

El mandatario destacó que los bolivianos siempre deben dialogar antes de la confrontación y remarcó que el consejo creado este miércoles será el escenario para escuchar a la diversidad de los sectores.

No obstante, también advirtió que tiene «instrumentos constitucionales», en alusión a la promulgación de una ley que eliminó las limitaciones de la actuación de las Fuerzas Armadas para el control de los conflictos, en caso de que su Gobierno decida dictar un estado de excepción ante las manifestaciones actuales.

«El tiempo se acaba. Hoy día aquí convocamos al diálogo. Los espero esta tarde (….) vengan con todas sus organizaciones. Estaremos para dialogar», dijo Paz, dirigiéndose a la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’ de La Paz y a la Central Obrera Boliviana (COB).

Ambas son las principales organizaciones sociales que impulsan los bloqueos de carreteras y las protestas en las ciudades de La Paz y El Alto para pedir la dimisión del mandatario, al considerar que no ha sido capaz de responder a sus reclamos.

Paz también dijo que Bolivia está viviendo un «parto difícil», pero que debe ser construida «entre todos», tras cuestionar los problemas de racismo y regionalismo que, a su juicio, atraviesa el país.

«¿Hasta cuándo el racismo? ¿Hasta cuándo el regionalismo? ¿Hasta cuándo el clasismo? ¿Hasta cuándo las diferencias étnicas religiosas?», cuestionó el mandatario.

Asimismo, dijo que como gobernante debe atender los reclamos de los sectores del occidente y el oriente, en referencia a las críticas en sentido de que supuestamente dejó de lado a la zona andina, donde estuvo parte de su electorado, para priorizar las demandas de los empresarios sobre todo de Santa Cruz (este), la región más poblada y el motor económico del país.

La instalación del consejo se desarrolló de forma paralela a otra reunión más acotada convocada por el vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, que invitó a la Iglesia católica y a la Defensoría del Pueblo como mediadores del conflicto. EFE

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