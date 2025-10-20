Paz llama a la unidad política tras su victoria y pide no ser mezquinos con la democracia

2 minutos

La Paz, 20 oct (EFE).- El ganador de la segunda vuelta presidencial de Bolivia, el centrista Rodrigo Paz, hizo un llamado este lunes a todas las fuerzas políticas del país a unirse para garantizar la gobernabilidad, incluido el binomio del expresidente Jorge Tuto Quiroga, y afirmó: «No podemos ser mezquinos con nuestra democracia».

Rodrigo Paz dio una conferencia de prensa en La Paz, un día después de su triunfo, junto a su compañero de fórmula en la vicepresidencia Edman Lara, en la que pidió a las fuerzas políticas del Legislativo unirse para «retomar la institucionalidad pérdida».

El centrista llamó también a su rival en la segunda vuelta, el expresidente conservador Quiroga (2001-2002), a unirse. «No podemos ser mezquinos con nuestra democracia, necesitamos tener grandeza, la grandeza lleva a la no confrontación», expresó.

En referencia a las manifestaciones que se registraron el domingo tras conocerse los resultados preliminares, Paz subrayó que el mandato del «pueblo no es la confrontación ni la violencia en las calles» e insistió en que su equipo «ha extendido la mano a todas las fuerzas políticas».

Sobre la transición de Gobierno, Paz indicó que ya se comunicó con el presidente de Bolivia, Luis Arce, para coordinar el traspaso de poder, que asumirá el próximo 8 de noviembre.

Mencionó que Arce tiene buena disposición y que su equipo de transición se reunirá con representantes de los ministerios de la Presidencia y de Exteriores.

«Con Edman (Lara) y nuestros equipos hemos empezado a generar esta transición de solo tres semanas, veinte días», indicó el centrista Paz.

El candidato ganador por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) manifestó que su «futuro gobierno» tiene como prioridad «la conciliación de visiones y proyectos y la urgencia de sacar la patria adelante» y es por esto que aunque tiene la mayor cantidad de legisladores en la asamblea dará prioridad a negociar con otros partidos políticos.

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), con el 97,86 % de las actas computadas.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran «una tendencia» que «parece ser irreversible» y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.EFE

