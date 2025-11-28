Paz ordena al nuevo mando policial de Bolivia combatir la corrupción interna

La Paz, 28 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó este viernes al nuevo alto mando de la Policía con el mandato de combatir la corrupción interna como tarea principal.

Paz nombró a Mirko Sokol como el nuevo comandante de la institución, en reemplazo de Augusto Russo.

Durante su discurso, el jefe de Estado indicó que el nombramiento fue «una decisión difícil y contundente para no priorizar grupos de poder vinculados a la corrupción» dentro de la Policía y que cuentan con «todo el respaldo» para cambiar la imagen institucional, que está «venida a menos».

Paz remarcó que la Policía requiere «despolitización» y Sokol tiene la garantía «para que ejerza su cargo sin presión política».

Asimismo, el mandatario reiteró el pedido a la Policía y a las Fuerzas Armadas de «recuperar la soberanía» en aquellos lugares donde las fuerzas de seguridad no pueden ingresar y que para eso tendrán el respaldo del Gobierno.

Por su parte, el nuevo comandante de la Policía afirmó que llegó al puesto después de una carrera de más de 20 años y que «jamás en toda su vida profesional ha recibido un solo centavo» de ciudadanos y funcionarios a causa de un acto indebido.

Sokol señaló que durante su carrera tuvo que enfrentarse a un «sistema corrupto» en la Policía y que por eso se le quitaron «muchos derechos», pero en esta ocasión tiene la oportunidad de transformar a su institución.

También se dirigió a sus camaradas para instruirles que está «prohibido» cobrar dinero de forma irregular a la población, bajo el riesgo de «perder su libertad y su profesión por unos cuantos centavos», además de que utilizará todos los recursos legales «para que eso se evite».

La transformación de la Policía y el combate a la corrupción en su interior fue una de las promersas de la campaña de Paz, que fue expuesta sobre todo por el ahora vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, un expolicía que cobró notoriedad en TikTok por medio de denuncias de supuesta corrupción en la institución.

Luego de que asumió el cargo, el vicepresidente denunció al comandante policial saliente de haber permanecido en el puesto a pesar de que, a principios de año, la Justicia dictó una resolución en su contra que le impedía seguir en el cargo.

Lara también amenazó con salir a marchar si es que el presidente Paz no efectuaba el cambio del alto mando policial y fue el mismo mandatario quien le instruyó trabajar en la transformación de la Policía.

En las primeras semanas de Gobierno, Paz y Lara han tenido desencuentros que se ventilaron a través de los medios y las redes sociales.

Entre las críticas de Lara hacia el presidente estuvo haber demorado en la designación del nuevo alto mando de la Policía y fue el principal ausente cuando el nombramiento tuvo efecto. EFE

