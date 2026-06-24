Paz pide procesar a responsables de bloqueos que dejaron pérdidas millonarias a Bolivia

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La Paz, 24 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió este miércoles a la Policía, la Fiscalía y la Justicia procesar a los responsables de los bloqueos de carreteras realizados durante siete semanas por sectores que exigían su renuncia, y que provocaron desabastecimientos y pérdidas millonarias para la economía del país.

Durante un acto por los 200 años de creación de la Policía, el gobernante pidió a las instituciones del Estado «actuar con firmeza» contra quienes «han hecho daño en estos 50 días» con los cortes de vías.

El mandatario sostuvo que «tiene que haber responsables» por «el daño que le hicieron a la sociedad» y que esos culpables deben estar en la «cárcel».

«Tienen que haber responsables y tenemos que estar todas las instituciones y les pido la mayor de las firmezas para poder cumplir con nuestro mandato», agregó.

Paz mencionó que solamente los daños causados por los manifestantes en las carreteras ascienden a 90 millones de bolivianos (12,9 millones de dólares), lo que afecta al comercio internacional y al «desarrollo» de Bolivia.

«Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, otra cosa es hacerle daño al pueblo bajo la escusa de una visión de pedidos que fueron infiltrados con una lógica política, narcoterrorista que le hizo daño a la patria», sostuvo.

También afirmó que su Administración va a recuperar «cada uno de los territorios» del Estado frente a quienes creen que esos espacios son propiedad de «algunas organizaciones» sociales.

Paz aludió así a la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del exmandatario Evo Morales (2006-2019) en el centro del país donde el expresidente permanece desde octubre de 2024, protegido por sus seguidores para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas.

Los bloqueos comenzaron el pasado 6 de mayo, liderados por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), sumando luego el respaldo de sectores leales a Morales, para exigir la renuncia de Paz, que lleva siete meses de Gobierno.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades, también dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

El Gobierno acusó a Morales de supuestamente financiar las protestas en su contra con recursos del «narcotráfico», algo que el exgobernante negó.

Tras siete semanas de conflicto y luego de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el sábado el estado de excepción para levantar los bloqueos.

Desde el sábado, agentes policiales y militares se desplegaron en distintas rutas para retirar el material usado para cerrar las vías, que ya están transitables. EFE

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