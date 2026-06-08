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Paz promulga ley que regula estados de excepción en sexta semana de protestas en Bolivia

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La Paz, 8 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la ley de Regulación de Estados Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas y los bloqueos de carreteras impulsadas por sindicalistas y campesinos que exigen su renuncia y han provocado al menos diez muertos y desabastecimientos en la zona de andina del país. EFE

ja/gb/lnm

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