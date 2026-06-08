Paz promulga ley que regula estados de excepción en sexta semana de protestas en Bolivia

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La Paz, 8 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la ley de Regulación de Estados Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas y los bloqueos de carreteras impulsadas por sindicalistas y campesinos que exigen su renuncia.

Los bloqueos han provocado al menos diez muertos y desabastecimientos en la zona de andina del país.

Acompañado por sus ministros y ante jefes de la Policía y las Fuerzas Armadas, Paz afirmó en un acto en La Paz que se trata de un «momento tan importante para el presente y futuro de la patria» y justificó la medida en que permitirá la defensa y la «protección» de la población contra el «narcoterrorismo» que, a su juicio, impulsa las protestas.

«Así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y las leyes», sostuvo el gobernante, en alusión al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y entregado a EE.UU. en marzo pasado.

La promulgación no implica la vigencia automática del estado de excepción porque hace falta un decreto, si bien Paz dijo que el plan de actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas ya está diseñado y les pidió actuar con «profesionalidad» y «firmeza» para proteger a la población.

El mandatario dijo que son un «Gobierno que gobernará hasta el 2030» y hace esfuerzos por el desarrollo económico, pero que el país está en «peligro» ante el «narcoterrorismo que está haciendo daño», por lo que la medida promulgada este lunes ofrecerá seguridad con las fuerzas del orden.

También aludió al expresidente Evo Morales (2006-2019) como «el jefe que está en el Chapare», el bastión sindical y político del exgobernante en el centro del país, a quien acusó de haber ordenado radicalizar las protestas, tras incidentes ocurridos el fin de semana en la localidad de San Julián, en la región de Santa Cruz, donde se vio a supuestos manifestantes armados enfrentando a la Policía.

Además, insistió en el diálogo con las organizaciones sociales de la zona andina que no están vinculadas a «narcoterroristas» y consideró que las mismas deben evitar ser «contaminadas» por esos grupos.

La nueva ley, que fue aprobada el fin de semana en el Parlamento, permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas para las operativos de control.

La norma establece que la Policía tendrá «el mando primario de la operaciones de preservación del orden público» y que el presidente podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas cuando la Policía «haya sido superada en caso de conmoción interna o cuando se configure insuficiencia operativa sobreviniente».

Un artículo de la ley que levantó polémica en el debate parlamentario se refiere a la «Presunción de legalidad operativa» para los agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante el estado de excepción.

Otro aspecto llamativo establece la «Protección jurídica institucional» de parte del Ejecutivo que «deberá proporcionar patrocinio legal» a los funcionarios y miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas «que sean sometidos a investigación, proceso judicial o administrativo por actos ejecutados durante el estado de excepción».

Lo último parece responder a un reclamo de los militares después de que en anteriores crisis políticas con intervención de las Fuerzas Armadas, como en 2019, varios jefes fueron procesados y encarcelados. EFE

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