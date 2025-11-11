Paz se reúne con vicepresidenta del BM para «articular cooperación técnica y financiera»

La Paz, 11 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió con la vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, «para articular cooperación técnica y financiera», informó este martes el mandatario.

«Este acercamiento permitirá articular cooperación técnica y financiera para nuestro plan de gobierno, priorizando infraestructura, innovación productiva y fortalecimiento institucional», publicó Paz en su cuenta de X.

Añadió que el Ejecutivo de Bolivia «avanza en una agenda de desarrollo sostenible con socios estratégicos para transformar el país».

En la reunión realizada en La Paz también participó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, que en sus redes anunció que «se vienen buenas noticias».

El encuentro con ejecutivos del Banco Mundial responde al anuncio que hizo Paz tras ganar la segunda vuelta presidencial, el pasado 19 de octubre, de restituir relaciones con países como Estados Unidos y organismos internacionales como el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, con el fin de generar cooperación y una agenda común que sea en beneficio de Bolivia.

En esa línea, Paz se reunió el fin de semana con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que llegó a La Paz para la investidura del mandatario boliviano, y acordaron varios pasos para restablecer la relación bilateral que incluye la reposición de embajadores, la eliminación de visas para ciudadanos estadounidenses y la llegada al país de Starlink, de Elon Musk, entre otros puntos.

El Gobierno de Paz se propuso la restitución de las relaciones con Estados Unidos, suspendidas a nivel de embajadores desde 2008, país al que viajó siendo aún presidente electo para reunirse con funcionarios de la Administración de Donald Trump y ejecutivos de organismos internacionales.

Asimismo, el presidente boliviano se reunió en la víspera con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en pos del inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países.

Paz dijo que tuvieron que pasar alrededor de «15 años» para que una representación igual de importante de Alemania llegue a Bolivia.

Esta presencia «significa una apertura al mercado alemán, una apertura a la tecnología alemana en Bolivia que significa transparentar relaciones en beneficio de las necesidades de bolivianas y bolivianos», dijo Paz a los medios al concluir el encuentro en la ciudad de Santa Cruz (este).

Por su parte, Wadephul explicó que, además de haberse reunido con Paz y con el canciller boliviano, Fernando Aramayo, sostuvo encuentros con representantes de la industria alemana radicados en Bolivia y con actores políticos.

«Decidí viajar a Bolivia porque este país puede abrir un nuevo capítulo, porque yo y Europa tenemos la esperanza de que aquí se pueda producir un nuevo inicio en materia democrática, Estado de Derecho y reformas para sacar adelante la economía», afirmó Wadephul.

Paz también tuvo encuentros tras su investidura con los presidentes, Gabriel Borico de Chile país con el que Bolivia no tiene relación de embajadores desde 1978 por una disputa marítima, con Daniel Noboa de Ecuador, país que se alejó del gobierno anterior del Movimiento al Socialismo (MAS).

Asimismo, el domingo los gobiernos de Perú y Bolivia decidieron reponer embajadores a tres años de retirar a sus diplomáticos, tras diferencias bilaterales por la destitución de Pedro Castillo como presidente.

El gobernante boliviano ha concentrado sus primeras acciones en resolver la escasez de combustibles y la falta de dólares que Bolivia afronta desde principios de 2023, situación que coincidió con el descenso de las reservas internacionales netas (RIN) y la disminución de la renta petrolera por el agotamiento de los campos de gas natural.EFE

