Paz se solidariza con Venezuela y expresa disposición boliviana de dar apoyo tras sismos

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(Actualiza con reacción del presidente boliviano, Rodrigo Paz)

La Paz, 24 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó este miércoles su solidaridad con Venezuela y manifestó la disposición de su país de «brindar el apoyo» necesario, después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en la zona central del país caribeño.

En un mensaje en X, Paz manifestó la «profunda solidaridad» de su Gobierno y del «pueblo boliviano» con «el hermano pueblo de Venezuela» ante los sismos.

«Nuestros corazones están con las familias afectadas. Bolivia se mantiene atenta y dispuesta a brindar el apoyo que sea necesario», agregó el gobernante.

Antes, la Cancillería boliviana también manifestó en un comunicado la «solidaridad» del país con Venezuela y expresó «sus más sinceros deseos por la pronta recuperación de las personas afectadas, así como por el restablecimiento de las zonas impactadas por este desastre natural».

El país andino también hizo votos «por el éxito de las labores de búsqueda, rescate, asistencia y recuperación» efectuados por las autoridades venezolanas y transmitió «sus sentimientos de consideración, cercanía y apoyo al pueblo hermano de Venezuela».

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos. EFE

gb/lnm