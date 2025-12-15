Paz ve en triunfo de Kast una «oportunidad histórica» para construir relación de respeto

2 minutos

La Paz, 14 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, el centrista Rodrigo Paz, felicitó al ultraderechista José Antonio Kast por su «gran triunfo» en la segunda vuelta presidencial efectuada este domingo en Chile y lo consideró una «oportunidad histórica» para construir una relación de «respeto, amistad y cooperación» entre ambos países.

«Felicito a @joseantoniokast por este gran triunfo en Chile. Cuando los pueblos se expresan con claridad, gana el sentido común y ganan los valores que nos sostienen», escribió Paz en sus redes sociales.

Para el gobernante boliviano, el resultado supone «un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre, y una oportunidad histórica para seguir construyendo una relación de respeto, amistad y cooperación entre Bolivia y Chile».

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones chilenas, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia felicitó antes a Kast y manifestó la voluntad del Gobierno de Paz de tener una «agenda de cercanía» y «diálogo» con Chile, «con el propósito de construir días mejores para ambos pueblos, unidos por la vecindad y el respeto mutuo».

También enviaron sus congratulaciones al vencedor de los comicios chilenos los expresidentes bolivianos Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y Jeanine Áñez (2019-2020), quienes destacaron, además, la «ejemplar jornada democrática» vivida en el país vecino.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

El pasado 8 de noviembre, Boric asistió a la investidura de Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años. EFE

gb/lnm