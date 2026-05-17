Paz Vega adaptará ‘Ana no’, de Gómez Arcos, con Ángela Molina como protagonista

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Cannes (Francia), 17 may (EFE).- La actriz Paz Vega presentó este domingo en el marco del Festival de Cannes su segundo proyecto como directora, la adaptación de la novela ‘Ana no’, de Agustín Gómez Arcos, que protagonizará Ángela Molina y que comenzará a rodar en octubre.

Vega no conocía el trabajo de Gómez Arcos y le llegó la propuesta a través de Marta Velasco, que ya produjo su ópera prima como directora, ‘Rita’, explicó este domingo a EFE la intérprete y directora, acompañada por Molina.

«Cuando yo leí esa historia es verdad que el guión no me gustó mucho, no como tal, pero me fascinó lo que contaba, la épica de esta mujer. Y ahí fue que busqué el libro y quedé absolutamente enamorada de Agustín Gómez Arcos, que para mí era un total desconocido como es todavía para mucha gente de nuestro país, cuando realmente debería ser un autor imprescindible», apunta Vega.

Gómez Arcos (1933-1998) fue un autor «que fue silenciado en España, que fue premiado, pero que le quitaron los premios, que se tuvo que exiliar y que tuvo que empezar de cero en un país, en Francia, incluso aprendiendo la lengua, y que desarrolló una carrera literaria increíble en otro idioma que no es el suyo, pero contando historias de su país».

La actriz y directora se muestra fascinada por la obra de Gómez Arcos, que ahora conoce muy bien y especialmente por ‘Ana no’, «que pone en el centro del relato a un personaje que siempre ha estado en los márgenes».

Y la protagonista «solo podía ser Ángela», afirmó convencida. La actriz tiene «esa fortaleza y esa fragilidad a la vez que tiene el personaje, esa determinación».

«Hay algo en Ana que es muy tuyo», le dice a Molina, que ve en Ana Paucha «esa España que hemos tenido a través de nuestros abuelos, que hemos vivido a través de ellos».

Y reconoce que le estremeció «esta especie de madre coraje que está en la entraña de cada madre».

Así se metió en esta aventura que para ella es «en honor a lo que somos, que somos madres», y asegura que les merece «todo el respeto poder iniciar algo que es un sueño» para las dos.

Una película que llega en un momento en el que se está reivindicando fuertemente la figura del novelista y dramaturgo almeriense, fallecido en París. «Hay gente que está elevando la voz por este autor que debería ser de estudio obligado como lo es por ejemplo aquí en Francia, donde los niños estudian a Gómez Arcos como nosotros estudiamos a Lorca».

Con los derechos del libro y el apoyo de la familia, la película comenzará su rodaje en octubre y recorrerá toda España, siguiendo el recorrido a pie que Ana hace en la novela, de sur a norte, siguiendo las vías del tren para visitar a su hijo en la cárcel.

A Vega le emociona «poner en el centro del relato a un personaje femenino que era invisible, ahora que estamos reivindicando la figura de la mujer madura, de la mujer mayor, de la mujer sabia», y es también el retrato de «un viaje de amor de las madres a los hijos», apunta Molina. EFE

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