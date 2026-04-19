Paz y órgano electoral de Bolivia ven necesario reformar leyes para mejorar la democracia

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La Paz, 19 abr (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, coincidieron este domingo por separado en que es necesaria una reforma de las normas electorales vigentes para fortalecer al sistema democrático del país.

Paz se refirió al asunto tras votar para elegir al gobernador de la región sureña de Tarija, donde este domingo se realiza una segunda vuelta electoral al igual que en los departamentos de Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Beni.

El mandatario dijo que una vez que concluya plenamente el actual proceso electoral, convocará a los vocales del TSE «porque tenemos que hacer mejoras en la democracia» y en la normativa electoral.

«Ya se cierra un ciclo de este estilo de democracia. Ha sido un proceso muy intenso», sostuvo el presidente, quien recordó que Bolivia tuvo elecciones generales con segunda vuelta en 2025 y este año se efectuaron los comicios regionales y municipales, que se completarán esta jornada con el balotaje para elegir a gobernadores en cinco departamentos.

Paz consideró necesario «hacer cambios en la normativa» para que cualquier proceso electoral sea «más sólido, que no haya dudas» en torno al mismo y «no haya conflicto con otras instancias», como ocurrió con la Justicia en las elecciones judiciales de 2024.

Esos comicios se efectuaron un año después de lo previsto por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso, pero además, la votación fue parcial, ya que solo fueron elegidos 19 jueces de los 26 previstos y aún está pendiente completar esa elección.

Paz sostuvo que el órgano electoral «es el cuarto poder» reconocido como tal en la Constitución boliviana y hay que «empoderar a ese cuarto poder».

También vio necesario «hacer elecciones más prácticas, más rápidas», ya que «la angustia política que ha vivido todo este tiempo el país es un lastre» que ha limitado el desarrollo de iniciativas para el crecimiento de Bolivia.

Más temprano, al inaugurar la jornada de votación en un acto en Santa Cruz, Ávila afirmó que los vocales electorales son «críticos con la normativa vigente».

«Si algo hemos aprendido es que nuestro marco legal presenta contradicciones y vacíos que limitan el desarrollo del sistema democrático. Una insuficiencia que venimos advirtiendo públicamente desde hace tiempo», expresó.

Por esto, el presidente del TSE ratificó que desde ese órgano «se impulsará una reforma normativa» para la cual convocará a todos los sectores e instituciones.

En primera vuelta fueron elegidos el pasado 22 de marzo los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba, todos de partidos opositores.

En La Paz debía haber segunda vuelta, pero a fines de marzo se retiró el partido Nueva Generación Patriótica (NGP), por lo que fue declarado vencedor el candidato de la coalición del presidente Paz.

En cuatro de las cinco regiones que van al balotaje esta jornada compiten candidatos de la alianza oficialista contra postulantes de otras organizaciones políticas.

Paz ha anunciado que buscará trabajar con todas las autoridades regionales y municipales electas, sin importar cuál sea su partido. EFE

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