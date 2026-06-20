Paz y Central Obrera logran acuerdo, pero campesinos mantienen bloqueos de vías en Bolivia

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La Paz, 19 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB) lograron este viernes un acuerdo para «pacificar» el país tras siete semanas de conflicto, si bien los sindicatos campesinos y los sectores afines al exmandatario Evo Morales mantienen los bloqueos de carreteras con los que exigen la renuncia del gobernante.

El acuerdo fue firmado por Paz y el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, tras una reunión realizada horas antes a puertas cerradas entre una delegación de la entidad sindical y cinco ministros del Gobierno.

«A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito», declaró Argollo a los medios luego de la firma del acuerdo en la casa de Gobierno en La Paz.

No obstante, está pendiente un acercamiento con la Federación Departamental de Campesinos de La Paz que mantiene los bloqueos de carreteras iniciados el pasado 6 de mayo, y también se mantienen movilizados los afines a Morales (2006-2019), quienes descartaron dialogar e insisten en la renuncia de Paz. EFE

gb/seo

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