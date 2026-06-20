Paz y Central Obrera logran acuerdo, pero campesinos mantienen bloqueos de vías en Bolivia

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La Paz, 19 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB) lograron este viernes un acuerdo para «pacificar» el país tras siete semanas de conflicto, si bien los sindicatos campesinos y los sectores afines al exmandatario Evo Morales mantienen los bloqueos de carreteras con los que exigen la renuncia del gobernante.

El acuerdo fue firmado por Paz y el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, tras una reunión realizada horas antes a puertas cerradas entre una delegación de la entidad sindical y cinco ministros del Gobierno.

«A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito», declaró Argollo a los medios luego de la firma del acuerdo en la casa de Gobierno en La Paz.

No obstante, está pendiente un acercamiento con la Federación Departamental de Campesinos de La Paz que mantiene los bloqueos de carreteras iniciados el pasado 6 de mayo, y también siguen movilizados los afines a Morales (2006-2019), quienes descartaron dialogar e insisten en la renuncia de Paz.

Argollo mencionó que el acuerdo «tiene plazos definidos de 90 días» para que el Ejecutivo cumpla sus compromisos, para lo cual se conformaron mesas de trabajo que empezarán a funcionar desde el próximo miércoles.

Uno de los compromisos, según el dirigente, son las gestiones para la liberación de los manifestantes detenidos durante las protestas, algo que fue exigido por la COB para continuar dialogando.

Ante las críticas de los campesinos de La Paz por el diálogo con el Gobierno, Argollo aseguró que no es un «traidor» y justificó que lo hicieron «para que no se derrame sangre» y no se dicte el estado de excepción que reclaman los sectores afectados por los bloqueos de carreteras.

«Les digo de manera muy fraterna a todos ustedes (los sindicatos campesinos), acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más y no quedemos como los malos de la película», agregó.

Durante el acto para la firma del acuerdo, el presidente Paz habló de una «reconciliación» y de generar «entre todos los bolivianos un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo».

«A veces el diálogo cuesta más, es difícil de entender e interpretar, pero si llegamos a un punto de encuentro, el diálogo es más fuerte que la propia fuerza», sostuvo Paz y reconoció que su Gobierno tiene cosas que «mejorar».

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde inicios de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines a Evo Morales.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares. EFE

gb/seo

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