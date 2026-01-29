Paz y Kast se reúnen en Panamá para «construir futuro» en beneficio de Bolivia y Chile

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió este jueves con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en Ciudad de Panamá, y dialogaron sobre la construcción de un «futuro» para mejorar en conjunto la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países.

Paz, Kast y sus respectivos equipos conversaron en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se celebra en Panamá.

«Aquí en la reunión bilateral que hemos tenido con el equipo del presidente Rodrigo Paz y los equipos que me va a acompañar en el futuro Gobierno queremos construir futuro», sostuvo Kast tras el encuentro.

El gobernante electo de Chile mencionó que ambos países tienen «una relación de años» y comparten una frontera común, «donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han ido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo» de su nación.

«El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo. Eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del presidente Paz», manifestó el político chileno.

También aseguró que esto «abre una nueva manera» de encuentro «en torno a la calidad de vida» de los ciudadanos y expresó su voluntad de hacer «todo lo necesario» para mejorar las relaciones «diplomáticas, comerciales, culturales, sociales con Bolivia».

A su turno, Paz ratificó sus felicitaciones a Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile y señaló que, en consecuencia, hoy puede tener «un diálogo franco, fraterno» con el mandatario electo.

«Entendemos nuestros factores históricos que hay en la relación chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar y la realidad que se genera sobre una mejor vida para nuestros hombres y mujeres de Bolivia y de Chile hace un momento superior», afirmó Paz.

El mandatario boliviano aseguró que la prioridad es «crecer», «dar salud, educación» y «un mejor futuro a nuestros habitantes».

«Eso nos conlleva a entender que nuestro reto no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro y llevar adelante un esfuerzo conjunto para que tanto Bolivia-Chile, Chile-Bolivia, tengan una mejor perspectiva junto al contexto sudamericano, una visión de desarrollo y de beneficio para nuestras naciones», añadió.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

El pasado 8 de noviembre, el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, asistió a la investidura de Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años. EFE

