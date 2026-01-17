Peña, con «sabor amargo» por la ausencia de Lula en la firma del pacto UE-Mercosur

Asunción, 17 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este sábado que la ausencia de su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en la firma del histórico pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, le deja «un sabor amargo», tras reconocer que este fue un actor clave para desbloquear las negociaciones con los Veintisiete.

«Deja un sabor amargo», dijo Peña a periodistas durante una conferencia de prensa en el Banco Central de Paraguay, sede de la firma del acuerdo. «Sería injusto no reconocer el liderazgo que ha tenido el presidente Lula en llevar adelante las negociaciones», agregó el mandatario.

Lula fue el gran ausente de esta jornada en Asunción, que vio nacer oficialmente al acuerdo que crea el mercado más amplio del mundo, con más de 700 millones de personas, y que al tiempo marca una vía alternativa a las tendencias de proteccionismo global.

Hoy, el presidente de Paraguay recordó «el empuje y la energía» de Lula para sacar adelante el acuerdo, si bien matizó que actuó «por encomienda de los países del Mercosur».

«Pero este acuerdo no se estaría firmando en Asunción si no fuese por el trabajo y la dedicación del presidente Lula», insistió Peña.

La víspera, el mandatario brasileño sostuvo un encuentro en Río de Janeiro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aspecto que la prensa paraguaya calificó este sábado como un «adelantamiento» simbólico al acto de hoy.

Sin referirse a este último extremo, Peña, que calificó a Lula como su «amigo», apuntó que hasta última hora intentó convencerle para que viajara a Asunción.

«Yo tengo una relación personal muy buena con él, e hicimos todos los intentos para que él pudiera estar, pero, por temas de agenda, lastimosamente no se pudo dar», añadió, tras señalar que Lula está ocupado esta jornada con temas proselitistas en su país.EFE

