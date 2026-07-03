Peña: «La Albirroja demostró que los paraguayos no tenemos límites»

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Asunción, 3 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este viernes que la selección de fútbol de su país, que disputará mañana contra Francia un partido de los octavos de final del Mundial 2026, ha demostrado que los paraguayos no tienen «límites».

«Demostraron lo que nosotros siempre decimos: que los paraguayos no tenemos límites», dijo el mandatario a periodistas al recordar que la Albirroja venció el lunes, contra todo pronóstico, a la poderosa Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El jefe de Estado dijo que los franceses «deben estar muy nerviosos» por enfrentar a una selección paraguaya que viene de eliminar a Alemania, y se convirtió en el primer rival en la historia de los Mundiales que logra derrotar a los germanos en una tanda de penales.

«Esta Copa del Mundo, el fútbol, el deporte, nos está demostrando realmente la gran capacidad que tenemos los paraguayos», reiteró el presidente, quien también destacó la «jerarquía» de Francia, «uno de los grandes candidatos» a llevarse el título, según dijo.

Peña añadió que, independientemente del resultado del partido del sábado ante Francia, tendrá «el mismo sentimiento de gratitud» con la selección y el equipo técnico del argentino Gustavo Alfaro, que logró clasificar a la Albirroja a un Mundial luego de 16 años de ausencia.

Paraguay tendrá una revancha ante Francia, selección que eliminó a los guaraníes en los octavos de final del Mundial de 1998 con el recordado gol de oro de Laurent Blanc en el minuto 114, cuando el partido se acercaba a los penales. EFE

nva/jl