Peña afirma que acuerdo UE-Mercosur demuestra que el diálogo es el «único camino»

1 minuto

Asunción, 17 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este sábado que la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a punto de rubricarse en Asunción, demuestra que el diálogo, la fraternidad y la integración son el «el camino» y que este es un paso que deja atrás «las tinieblas del unilateralismo».

«Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin duda histórico, la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino», dijo Peña en su discurso como anfitrión de la ceremonia de firma, al ejercer su país la presidencia semestral del Mercosur, integrado por Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay.EFE

