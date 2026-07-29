Peña aterriza en Quito para reunirse con Noboa y reforzar la cooperación Ecuador-Paraguay

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Quito, 28 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aterrizó este martes en Quito para cumplir con la visita oficial en la que se reunirá este miércoles con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien abordará asuntos como la seguridad y la cooperación judicial.

Peña y su esposa, Leticia Ocampos, fueron recibidos en torno a las 21:00 hora local (02:00 GMT) a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito por el canciller de Ecuador, Roberto Kury.

La agenda oficial del mandatario incluye la firma de documentos sobre mecanismos de extradición y cooperación judicial, servicios aéreos, reconocimiento de licencias de conducir e intercambio de información, capacitación y estrategias en seguridad.

Además, ambos Gobiernos suscribirán acuerdos sobre cooperación técnico-militar e intercambio de experiencias; empoderamiento y protección de las mujeres, y una declaración conjunta.

Según explicó la Cancillería el pasado lunes, la visita busca consolidar una «alianza estratégica para el desarrollo» entre ambos países y avanzar en objetivos comunes relacionados con la seguridad, el comercio, la paz, el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.

Antes de reunirse en Quito, Peña y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se encontraron en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori que se realizó este martes en Lima, en Perú.

Los Gobiernos de Ecuador y Paraguay comenzaron a preparar la visita a inicios de julio, durante una reunión entre el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, y el embajador paraguayo en Quito, Roberto Benítez.

La llegada de Peña ya había sido anunciada en abril durante la visita que realizó a Quito el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, en la que el Gobierno ecuatoriano le pidió al Ejecutivo paraguayo que declarara como «grupos terroristas» a algunas bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y poderosas del país andino. EFE

af/jrh