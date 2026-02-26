Peña avanza planes con ministro uzbeko para la exportación de alimentos al país asiático

2 minutos

Asunción, 25 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, avanzó este miércoles junto al ministro de Inversiones de Uzbekistán, Laziz Kudratov, en planes para abrir los mercados a la exportación de alimentos del país suramericano a la nación de Asia Central.

En un mensaje en su cuenta en la red social X, Peña informó que sostuvo una reunión junto al funcionario uzbeko y su comitiva, quienes viajaron «desde el otro lado del mundo es una muestra clara del gran interés» que, afirmó, despierta Paraguay en los mercados internacionales.

«Avanzamos en planes concretos para la exportación de nuestros alimentos, destacando el enorme potencial de nuestra carne ovina», añadió Peña, al tiempo que agregó que estas negociaciones ya las había adelantado en diciembre pasado con el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev.

En el encuentro entre Peña y el ministro uzbeko también se abordaron planes para la exploración de minerales estratégicos en Paraguay, como el uranio.

El pasado 11 de diciembre, Peña se convirtió en el primer presidente de América Latina en realizar una visita oficial a Uzbekistán, un hecho que el Ejecutivo paraguayo calificó entonces como «histórico».

En ese encuentro, ambos líderes abordaron la necesidad de fortalecer la integración entre América Latina y Asia Central y acercar sus respectivas regiones «mediante agendas comunes en comercio, inversiones, energía, seguridad alimentaria, conectividad e innovación».

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó entonces en Asunción que los países rubricaron «el protocolo de finalización de las negociaciones bilaterales de acceso a los mercados», en marco de la adhesión de la nación asiática a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El protocolo, señaló la Cancillería en un comunicado, incluye una «lista de concesiones arancelarias» que Uzbekistán otorgará a Paraguay tras su adhesión a la OMC. EFE

rgc/sbb

(foto)