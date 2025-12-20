Peña considera «indignante» que Mercosur estudie un fondo de convergencia de 30 millones

2 minutos

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, afirmó este sábado durante la Cumbre del Mercosur que es «indignante» que el bloque suramericano debata la aprobación de un nuevo fondo de convergencia de 30 millones de dólares.

En su discurso, Peña dijo que en 2004, cuando se aprobó la creación del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), principal instrumento financiero del bloque para reducir asimetrías entre sus miembros, estaba dotado con 100 millones de dólares y ahora se propone un tercio de esa cifra para el Focem 2.

«Lo digo claro y fuerte, Paraguay se recusa a aprobar un fondo de 30 millones», aseveró Peña durante su intervención en la cumbre, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Peña recalcó que, «para ser justos» y mantener la paridad del poder de compra de hace tres décadas, el fondo debería estar dotado con 360 millones de dólares.

Pero animó a llegar a 600 millones, para contemplar que el PIB de las economías de los países de la región «creció seis veces» en estas tres décadas.

«Disculpen la crudeza, me parece que es realmente indignante que nuestros equipos técnicos, nuestras burocracias, hablen de un fondo de convergencia de 30 millones de dólares», dijo Peña ante sus colegas de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Argentina, Javier Milei; y Uruguay, Yamandú Orsi.

El mandatario paraguayo subrayó que los fondos del Focem benefician a «los más humildes», recordando que será esencial que Bolivia pueda acceder «de forma inmediata» a estos recursos cuando complete su adhesión al bloque.

Al presentar su balance de su presidencia semestral del Mercosur, Brasil destacó avances en la negociación para renovar el Focem.

El fondo ha financiado cerca de 60 proyectos desde 2006, con una movilización aproximada de 1.000 millones de dólares en recursos no reembolsables destinados, principalmente, a infraestructura, cohesión social y fortalecimiento institucional en los países de menor desarrollo relativo. EFE

mp/cm/ad