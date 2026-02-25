Peña decreta despliegue militar contra el crimen organizado en Región Oriental de Paraguay

Asunción, 25 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, autorizó, mediante un decreto, el despliegue de fuerzas militares para combatir el «crimen organizado transnacional» y el «terrorismo» en la Región Oriental -que comprende 14 de los 17 departamentos del país-, donde el pasado sábado un grupo de desconocidos secuestró a un agricultor en una zona cercana a Brasil.

«Dispónese el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la nación en Operaciones de Defensa Interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental, incluyendo los ríos nacionales, fronterizos e internos, con la finalidad de garantizar la seguridad interna», reza el decreto, con fecha 24 de febrero y difundido este miércoles, en su primer artículo.

La decisión era esperada desde que el lunes el Consejo de Defensa de la Nación (Codena), que encabeza Peña, acordara incrementar la presencia militar en esta región, que concentra a cerca del 97 % de la población y está integrada por 14 departamentos, así como la capital, Asunción.

El texto apunta que «en determinadas zonas» de la Región Oriental no existe presencia de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional, un hecho que, advirtió, «estarían aprovechando» los grupos al margen de la ley y «pone a la ciudadanía en permanente peligro».

Según el decreto, esta última situación «compromete la vida, la libertad y los derechos» de los paraguayos, «así como la seguridad, la protección de sus bienes y el libre ejercicio de las funciones constitucionales y legales de la autoridad legítimamente constituida», un hecho que «amerita una adecuada respuesta y atención de las fuerzas públicas».

El lunes, el ministro de Interior, Enrique Riera, aseveró que la Policía Nacional apoyará este operativo de seguridad.

Esto último implica la instalación de retenes policiales para verificar la documentación de los ciudadanos y revisar vehículos en las zonas donde haya «amenazas».

Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, dijo entonces a la radio ABC Cardinal que el decreto no confiere más poder a las Fuerzas Armadas y aclaró que el Estado actuará respetando la «naturaleza de empleo», que equivale a combatir las amenazas con armamento acorde a la situación. EFE

