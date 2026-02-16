Peña defiende que sus viajes al exterior «no son de placer», sino de trabajo

2 minutos

Asunción, 16 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, defendió este lunes su agenda internacional y apuntó que la cincuentena de viajes que ha hecho al exterior en sus primeros 30 meses de mandato «no son de placer ni de descanso», sino de trabajo y para «mostrar al mundo» las bondades del país suramericano.

«Yo les aseguro que mis viajes, y quienes me acompañan saben, no son de placer ni de descanso, es trabajo», dijo el mandatario durante un acto de Gobierno en la ciudad de Encarnación, capital del sureño departamento de Itapúa.

Asimismo, apuntó que a sus detractores, que suelen criticar sus giras internacionales, «les cuesta comprender» el por qué de sus viajes, ya que los asocian erróneamente con «ocio» o «vacaciones».

Desde que asumió el cargo en agosto de 2023, Peña ha mantenido una intensa agenda internacional con visitas oficiales a países de la región como Argentina, Uruguay, Bolivia o Panamá, pero también a destinos como Estados Unidos, Suiza, Italia o Finlandia.

Solo en 2025 el mandatario paraguayo realizó 21 viajes repartidos en todos los meses del año, uno de ellos a Uzbekistán, donde se reunió con su homólogo Shavkat Mirziyoyev e hizo «historia» al convertirse en el primer Jefe de Estado latinoamericano que es recibido en esta nación del Asia central.

Peña también dijo que Paraguay «hoy empieza a ser descubierto» por extranjeros que invierten y generan empleo en el país, así como por los propios paraguayos.

«No vamos a descansar, seguiremos trabajando, seguiremos dando resultados y haciendo una gestión honesta, transparente y que beneficie a los paraguayos más humildes», indicó. EFE

