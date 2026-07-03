Peña denuncia presión de China por adjudicación de contratos para despliegue de red 5G

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Asunción, 3 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, denunció este viernes supuestas presiones del Gobierno de China después de que el país suramericano adjudicó contratos para el despliegue de la red 5G a dos empresas con presencia en el mercado local.

Según el mandatario, China está financiando a medios de comunicación para atacar al Gobierno paraguayo, uno de los 12 países del mundo que reconocen a Taiwán como nación soberana, lo que constituye el principal motivo de la fría relación entre Asunción y Pekín.

«Tenemos que ser muy cuidadosos, porque acá se mezcla un poco la geopolítica», dijo Peña a periodistas sobre el presunto incumplimiento del el pliego de condiciones (el documento que regula los términos del contrato) de una de las empresas, que de acuerdo a medios locales ha demorado el despliegue de la red. «Quién está haciendo una presión enorme es el Gobierno de China», añadió el mandatario.

Asimismo, admitió que los grupos empresariales locales no tendrán problemas por seguir las líneas que les convengan, aunque los llamó a cuidar no transformarse «simplemente en portavoces de otros gobiernos».

En agosto pasado, Paraguay adjudicó a dos empresas el contrato para desplegar la red 5G, de forma exclusiva, en la banda de 3.5 GHz.

Las adjudicaciones se derivaron de una licitación pública a la que no se presentaron las principales teleoperadoras del mercado paraguayo.

Peña dijo hoy que su Gobierno estableció como una de las bases para participar en la licitación que las empresas tuvieran origen en países con los que Paraguay mantiene relaciones diplomáticas, algo que no ocurre con China por el respaldo de la nación suramericana a Taiwán. EFE

rgc/seo