Peña descarta que derrota en elecciones en ciudad paraguaya sea «castigo» a su gestión

2 minutos

Asunción,10 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, descartó este lunes que la derrota del gobernante Partido Colorado en las elecciones municipales en Ciudad del Este -la segunda más grande del país- en las que resultó ganador el opositor Daniel Pereira Mujica, represente un «castigo» a su Administración.

Peña fue consultado por periodistas sobre la victoria del domingo de Pereira Mujica, el nuevo intendente (alcalde) electo de Ciudad del Este, quien deberá completar el período 2021-2026 para el que fue elegido el también opositor Miguel Prieto, destituido del cargo en agosto pasado luego de una intervención a esa Municipalidad, por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria.

Peña consideró que es «bastante extremista» asegurar que el resultado electoral representa «una victoria a nivel nacional» de la oposición, o que se trate de «un castigo al presidente de la República».

«Creo que hay que analizarlo como es, creo que es una elección local en una ciudad muy importante, como es Ciudad del Este, pero no tenemos que dramatizar ni hacia un lado ni hacia el otro», analizó el gobernante.

Pereira Mujica se impuso este domingo en las elecciones con el 68,55 % de los votos, frente al oficialista Roberto González Vaesken, que logró el 28.56 % de los sufragios, según la información preliminar difundida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con el 100 % de las actas procesadas.

Por otro lado, Peña, sostuvo que «las victorias son siempre importantes», pero -indicó- «también las derrotas son momentos de reflexión».

«Ya son varias elecciones donde el partido no ha podido ganar en Ciudad del Este. Y bueno, esto tiene que llevar a una reflexión y a trabajar», dijo el mandatario, quien defendió que el Partido Colorado «siempre se ha recuperado» en medio de victorias y derrotas.

El TSJE llamó a elecciones en Ciudad del Este luego de que Prieto, un político de 36 años, fue destituido del cargo el pasado 19 de agosto por la Cámara de Diputados con el voto de la mayoría oficialista del Partido Colorado, en un proceso que el dirigente denunció como una persecución política.

El exalcalde impulsó la candidatura de Pereira Mujica arropado por su partido, el Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo).

Pereira Mujica es considerado la mano derecha de Prieto y ocupó varios cargos durante su Administración en la Municipalidad de Ciudad del Este.EFE

nva/enb