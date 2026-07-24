Peña destaca reconciliación con Abdo Benítez en plena campaña por municipales paraguayas

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Asunción, 24 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago, destacó este viernes su reconciliación con el exmandatario Mario Abdo Benítez (2018-2023), en medio de la campaña por las elecciones del 4 de octubre para renovar los cargos de las 263 intendencias (alcaldías) del país y sus juntas municipales.

«Cuando terminan las elecciones -dijo en referencia a los comicios internos del partido-, el pueblo paraguayo espera que podamos abrazarnos como lo hacemos con la (selección) Albirroja, abrazarnos como cuando defendemos la patria», dijo Peña a periodistas tras inaugurar un centro de atención a la primera infancia en el departamento de Boquerón (oeste, chaco paraguayo), limítrofe con Bolivia y Argentina.

Peña y Abdo Benítez causaron sorpresa la noche del martes tras saludarse con efusividad y abrazarse durante un evento en un hotel de Asunción, la capital de Paraguay, por los 250 años de la declaración de independencia de Estados Unidos.

«Esto después tiene que llevarnos a una concordia y una unidad nacional, con nuestras diferencias, nuestras individualidades, nuestros puntos de vista, pero siempre poniendo a Paraguay en primer lugar», agregó el gobernante sobre el saludo.

Meses atrás, ambos líderes intercambiaron acusaciones y críticas sobre la actualidad paraguaya y el destino del Partido Colorado, especialmente antes de los comicios internos del pasado 7 de junio, en los que la facción Honor Colorado de Peña y el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) se hizo con la mayoría de las postulaciones y salió fortalecida.

«Es el ejercicio de la concordia de la que habla el manifiesto del Partido Colorado, creo que eso es lo que nosotros estamos pregonando, la concordia, la unidad partidaria», afirmó Peña.

Asimismo, el mandatario, en el cargo desde agosto de 2023, dijo que era la primera vez que veía a Abdo Benítez desde que ambos lideraron los equipos de transición entre sus Gobiernos.

El acercamiento entre ambos líderes luce como otro episodio del llamado «abrazo republicano» en Paraguay, que se produce cuando referentes enfrentados dentro del Partido Colorado -que ha controlado el poder casi ininterrumpidamente desde 1947- liman sus asperezas en público. EFE

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